Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 29 maggio al 4 giugno

Terra Amara torna su Canale 5 con il consueto appuntamento quotidiano. La serie turca ha conquistato milioni di telespettatori italiani.

Terra Amara torna su Canale 5 con il consueto appuntamento quotidiano. La serie turca ha conquistato milioni di telespettatori italiani che si sono appassionati alle vicende dei protagonisti e delle famiglie. Per il pubblico di Canale 5 sarà una settimana con puntate piene di rancori, litigi e incapacità di comunicare. C’è solo un dettaglio da evidenziare per le puntate che andranno in onda da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno 2023. Venerdì 2 giugno, Terra Amara non sarà trasmessa.

Anticipazioni della puntata di lunedì 29 maggio 2023 di Terra Amara

Uzum e Adnan sono spariti. Tutti si mettono a cercarli. C’è chi si accorge di una macchina davanti alla villa. Si pensa che la scomparsa possa essere in realtà un rapimento. Demir è pervaso da una rabbia senza controllo. Fa gesti disperati. Una volta tornato a casa, viene subito a conoscenza della scomparsa dei bambini. Di cosa sia successo a Zuleyha nessuno sa niente.

Anticipazioni della puntata di martedì 30 maggio 2023 di Terra Amara

Demir e Yilamz tornano a scontrarsi mentre cercano Adnan e Uzum. Ci sono vecchi rancori che non riescono a dimenticare. Si continua a non avere notizia di Zuleyha. Dopo che Demir l’ha portata nel bosco per ucciderla, non si hanno più sue notizie. Demir si è fermato poco prima di commettere l’omicidio. Nonostante tutto, Mujgan continua ad essere gelosa così accusa Yilmaz di averla tradita con Zuleyha. Per tale ragione, decide di andare in America e di portare con sé Kerem Ali. Hunkar, Fekeli e Demir sono in attesa di una telefonata dai presunti rapitori dei bambini.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 31 maggio 2023 di Terra Amara

Adnan e Uzum vengono ritrovati nel villaggio di baracche. Non erano stati rapiti e ritornano sani e salvi nella villa degli Yaman. Stessa condizione per Zuleyha che è tornata a casa dopo la notte trascorsa nel bosco. Le sue condizioni sono precarie, Demir non vuole che veda i figli e non può entrare nella villa. Cresce il rancore tra Demir e Yilmaz che diventa presagio di un nuovo scontro tra i due.

Anticipazioni della puntata di giovedì 1° giugno 2023 di Terra Amara

Per Zuleyha sono giorni terribili. Dopo che Demir l’ha ripudiata e le vieta di vedere i figli, la donna vaga confusa. Trova ospitalità da Sermin e da Hurye, nelle baracche. Demir le fa la guerra: ordina a tutti di non darle accoglienza. Chi trasgredisce, dovrà vedersela con lui. Zuleyha è sul punto di farla finita, ma Hunkar la aiuta e le fa rivedere i bambini. Demir scopre tutto e la caccia con violenza da casa. Per Zulyha tutto ciò è inaccettabile. Vuole darsi fuoco in strada davanti tutta Cukurova. Ci pensa Fekeli a fermarla e la porta a casa sua.

Anticipazioni della puntata di sabato 3 giugno 2023 di Terra Amara

Mujgan porta avanti il progetto di andare in America con il figlio. Riesce a non farsi trovare da Yilmaz che intanto la cerca disperato e raggiunge Istanbul per trovarla. Mentre mette in atto il piano con alcuni amici, la polizia li arresta per rivendita di merce rubata.

Intanto, Nedret e Berika hanno visto Fekeli aiutare Zuleyha e portarla a casa sua. Vanno a casa di Hunkar per raccontare tutto. Demir viene a saperlo e corre da Fekeli per riprendere sua moglie.

Hatip è molto preoccupato perché è a conoscenza che il caso Cengaver non è stato chiuso. Commissiona, così, ai suoi scagnozzi un furto di cavalli misterioso. Nel frattempo, Rasit invita Fadik a una festa: sembra una vera e propria dichiarazione d’amore.

Anticipazioni della puntata di domenica 4 giugno 2023 di Terra Amara

Demir è furioso con Zuleyha e non intende retrocedere rispetto ai comportamenti messi in atto. La donna viene accolta da Fekeli che insieme a Hunkar e Yilmaz cercano di calmarla, provando a farle credere che Demir sarà disposto in breve a fare pace.

Archiviata l’idea di andare in America con il figlio, Mujgan torna a casa ma trova Zuleyha, la donna che più odia al mondo. Mentre Mujgan litiga con Yilmaz e gli chiede spiegazioni della presenza della donna in casa, Zuleyha riesce a prendere la pistola senza farsi notare, andare alla villa e sparare a Demir.

Zuleyha viene arrestata, mentre Demir viene operato d’urgenza. Julide assicura a Zuleyha che le farà avere la minima pena possibile. Hunkar, invece, ammette a Fekeli di essere pentito per come ha trattato Zuleyha e che quanto accaduto è anche colpa sua. In carcere, Zuleyha non è ben accolta dalle altre donne.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto