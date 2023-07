Grave furto a Terrasini, un turista americano derubato è rimasto senza l’apparecchio per l’insulina

Nelle ultime ore circola un appello lanciato dal sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, in merito a un furto compiuto ai danni di un turista americano che si trova nella località del Palermitano.

Nelle ultime ore circola un appello lanciato dal sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, in merito a un furto compiuto ai danni di un turista americano che si trova nella località del Palermitano in vacanza.

Ieri pomeriggio il ragazzo mentre si trovava in spiaggia non ha più trovato il suo zaino, lo hanno rubato. Vi è un grosso problema, perché l’americano coinvolto in questa disavventura, il quale si chiama Francesco, adesso rischia sul serio.

All’interno dello zaino vi è, o vi era a questo punto, la macchinetta per l’iniezione dell’insulina, poiché Francesco ha il diabete. Questo oggetto per lui è fondamentale, perché praticamente l’insulina gli consente di rimanere in vita (soprattutto se diabete di Tipo 1).

Ragione per cui è stato fatto pubblicamente l’appello del sindaco, ecco quanto ha scritto su Facebook: “Vogliamo condividere l’appello dei familiari e degli amici di Francesco, un ragazzo americano in vacanza in questo momento qui da noi, a cui oggi pomeriggio è stato sottratto uno zaino mentre era nella terza spiaggia di Magaggiari. All’interno dello zainetto c’era la pompa da infusione per l’insulina già programmata per lui, un presidio medico sanitario per lui fondamentale. Vi chiediamo di condividere questo avviso con la speranza che qualcuno possa restituire o fare ritrovare questa presidio sanitario così importante. Grazie a tutti per la collaborazione nell’interesse del nostro amico Francesco”.