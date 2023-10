Lutto nel mondo della scuola, morta la maestra Ninfina Vitale: “Un pezzo di storia di Terrasini”

Anche il primo cittadino Giosuè Maniaci si unisce al cordoglio della comunità e ricorda l'insegnante.

Terrasini (PA) in lutto per la morte di una maestra molto conosciuta e amata dalla comunità: si tratta di Ninfina Vitale.

Ha cresciuto diverse generazioni di studenti terrasinesi, sia come insegnante che come catechista. Aveva studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma e insegnato a Terrasini, nella scuola di via Papa Giovanni.

Morta la maestra Ninfina Vitale, lutto a Terrasini

Ad annunciare la morte dell’ex docente è stato il sindaco Giosuè Maniaci. Su Facebook il suo messaggio: “Nel pomeriggio di ieri è venuta a mancare un vero e proprio pezzo della storia terrasinese: la maestra Ninfina Vitale. La maestra Ninfina con il suo garbo, i suoi modi gentili e il suo sorriso solare fu insegnante e catechista di generazioni di terrasinesi e tanti sono i bei momenti che ciascuno di noi custodisce all’interno della scuola di via Papa Giovanni. La ricorderemo sempre con grande affetto, persona buona, di grande umanità e dolcezza. Le condoglianze più sentite da parte di tutta la comunità a tutti i familiari”.

Al suo si aggiungono innumerevoli messaggi di cordoglio da parte di allievi, insegnanti e genitori che negli anni l’hanno conosciuta e apprezzata. La ricordano come una donna dolce, molto legata al suo lavoro e sempre garbata.

Foto da Facebook