Terremoto oggi alle 7, oltre 40 scosse in 3 ore nelle Marche: lo sciame sismico non si ferma

La forte scossa è stata avvertita anche in Emilia Romagna, a Roma e in Trentino Alto Adige

Terremoto nel centro Italia. Una forte scossa, di magnitudo 5.5, con epicentro nella Costa Marchigiana, è stata avvertita poco dopo le 7. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante la scossa durata diversi secondi. Nelle Marche gente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni sono arrivate ai vigili del fuoco dopo le forti scosse di terremoto che si sono susseguite a partire dalle 7:07. In particolare i vigili del fuoco di Ancona segnalano che la clinica privata Villa Igea sta evacuando parzialmente la struttura.

Lungo sciame sismico

Al forte sisma di 5.5 hanno fatto seguito tante altre scosse. Una quarantina nell’arco di tre ore. La più forte è stata la prima dopo quella delle 7 che ha raggiunto una magnitudo di 4. Più basse le scosse successive comprese fra 3.7 e 2.1.

Una cinquantina, invece, le richieste di verifica sugli edifici giunte alle sale operative dei vigili del fuoco. Effettuata una ricognizione aerea dell’elicottero Drago VF52 su una clinica privata ad Ancona, evacuata precauzionalmente stamattina.

Nelle Marche oggi scuole chiuse

“Si è verificata una forte scossa di terremoto alle 7.07 al largo della costa tra Pesaro e Fano, seguita da un’altra di minore intensità. Stiamo verificando le conseguenze sui territori, vi terremo aggiornati. Mi sono sentito con il capodipartimento della Protezione Civile Curcio e in via cautelativa per il controllo degli edifici scolastici si invitano i Comuni delle Province di Ancona e di Pesaro e Urbino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado”. Lo scrive in un post su Fb il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Traffico ferroviario sospeso su alcune linee per verifica

Sulla linea Bologna – Pescara, il traffico ferroviario ferroviario è sospeso in via precauzionale tra Rimini e Varano per consentire la verifica dello stato della linea a seguito della scossa di terremoto. Lo comunica Rfi sul sito web nelle informazioni sulla mobilità.

Il traffico è sospeso anche sulla linea Fabriano – Ancona tra Falconara e Jesi e sulla linea Rimini – Ravenna tra Gatteo e Cesenatico. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea.

Avvertito anche in altre regioni

La scossa di terremoto avvertita nelle regioni del Centro Italia e anche in Emilia Romagna è stata sentita anche a Roma, in Trentino-Alto Adige, nelle province di Firenze e Arezzo in altre zone della Toscana. (In aggiornamento)