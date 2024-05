Terremoto nella sanità a Messina, tra gli indagati l’assessore Volo: “Fiducia nella magistratura”

Nei confronti dei nove indagati è stato disposto il sequestro preventivo di denaro, beni mobili e immobili, per l'importo complessivo di 11 milioni di euro

Terremoto a Messina dopo che nella giornata di oggi i Carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito l’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica. Al momento ci sono 9 indagati. Tutto ha avuto inizio nel 2019 con una denuncia di un medico che all’epoca prestava servizio presso l’Azienda Universitaria Policlinico di Messina.

Terremoto Sanità a Messina, Volo: “Massima fiducia nella magistratura”

Tra gli indagati è presente anche il nome dell’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, che in una nota ha sottolineato di avere massima fiducia nella magistratura: “Ho appreso stamattina di essere sottoposta a indagine da parte della Procura di Messina. Nonostante si tratti di fatti relativi a un periodo precedente il mio incarico di assessore, ho ritenuto opportuno informare subito il presidente della Regione. Sono serena e consapevole di avere sempre agito nel pieno rispetto delle regole. Confermo la piena fiducia nel lavoro della magistratura e resto a disposizione degli inquirenti per chiarire rapidamente la mia posizione”.

Terremoto Sanità a Messina, Schifani: “Un’indagine non è una condanna”

Anche il presidente della Regione Renato Schifani è intervenuto sulla vicenda, ribadendo, nonostante le indagini in corso, la sua fiducia nei confronti dell’assessore Volo: “Un’indagine non è una condanna, né penale né politica. Stamane l’assessore Volo mi ha correttamente informato dell’accaduto e dei fatti che le si contestano. Rimane immutata la mia fiducia nei suoi confronti”, ha concluso Schifani.

Terremoto Sanità a Messina, le tesi accusatorie

Nell’indagine si parla di svariate irregolarità nella gestione del centro clinico privato “NeMùSUD”, costituito per lo svolgimento di attività di riabilitazione neurologica presso il medesimo sito ospedaliero. A partire dal 2012 e sino al giugno 2021 (anno di chiusura del centro clinico), l’ipotesi accusatoria assume che/ attraverso la stipula di convenzioni, sempre più vantaggiose per il centro clinico, si è consentito ad una clinica privata di operare in un ospedale pubblico, con costi a carico dell’Erario, in assenza dell’autorizzazione e dell’accreditamento della Regione Siciliana.

Dall’indagine in corso è inoltre emerso che che i dirigenti presenti al Policlinico in quel periodo avrebbero esternalizzato. arbitrariamente, in favore del centro privato, le prestazioni di neuro-riabilitazione, stornando il rimborso delle spese da parte del Servizio Sanitario Regionale. Gli indagati, con tali condotte, avrebbero, quindi, distratto fondi pubblici, destinando al centro clinico “NeMO Sud” rilevanti somme di denaro appartenenti alla struttura pubblica.

È emerso inoltre che il centro clinico privato ha qualificato le prestazioni erogate con un codice, che prevedeva un rimborso, da parte della Regione Sicilia; e ciò nonostante che la medesima Regione non avesse programmato quel tipo di prestazioni da parte del Policlinico universitario.

