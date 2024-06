Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata alle 23.57 del 22 giugno (ora locale, le 5,57 ora italiana) in Venezuela.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata alle 23.57 del 22 giugno (ora locale, le 5,57 ora italiana) in Venezuela, con epicentro sulla costa nord del Paese non lontano da Irapa. La profondità del sisma è stata di circa 80 chilometri, si legge sul sito dell’Ingv. Non ci sarebbero danni a persone o cose.