“Trema” il Tirreno, scossa di magnitudo 3.8 avvertita in Sicilia – DETTAGLI

Avvertito in Sicilia nonostante l'epicentro si trovasse in mare: i dettagli sull'ultimo sisma rilevato dall'Ingv nei pressi delle coste dell'isola.

Terremoto nel Tirreno Meridionale, al largo della Sicilia (e avvertito soprattutto in provincia di Trapani): si è registrata, nel pomeriggio di oggi 22 dicembre, una scossa di magnitudo 3.8 in mare.

Ecco le prime informazioni rivelate dall’Ingv.

Terremoto nel Tirreno 22 dicembre, avvertito anche in Sicilia (Trapani)

A rivelare il sisma è stata la Sala Sismica INGV-Roma. L’epicentro è stato individuato nel Tirreno Meridionale, non lontano dalle coste siciliane (trapanesi, nello specifico), con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5500, 11.5420 e a una profondità di 22 km.

Fortunatamente, l’epicentro non si trovava vicino a zone abitate (secondo Ingv, non ci sono Comuni nel raggio di 20 chilometri) e per questo il sisma non ha provocato alcun danno. Tuttavia, essendo stata la scossa relativamente forte, il terremoto sarebbe stato avvertito in alcune aree della Sicilia occidentale, soprattutto a Trapani.

La scossa di magnitudo 3.8 è stata intorno alle ore 16.53. Appena un’ora prima l’Ingv aveva rilevato una seconda scossa nella stessa zona.

Immagine di repertorio