Terrore al Paghi Poco vicino al Civico, tre uomini armati mettono a segno una rapina

Ennesimo episodio di criminalità a Palermo: scattano le indagini dei carabinieri.

Ancora un episodio di criminalità nel cuore di Palermo: si è registrata in giornata, infatti, una rapina al supermercato Paghi Poco in via Volontari Italiani del Sangue, non lontano dall’ospedale Civico di Palermo.

Sono in corso le indagini del caso.

Rapina al supermercato a Palermo, la ricostruzione

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, in tre si sarebbero presentati nel supermercato armati di coltello, si sarebbero diretti alle casse e avrebbero minacciato i cassieri per farsi consegnare l’incasso. Una volta presi i soldi, poi, sarebbero fuggiti.

Sono scattate le indagini dei carabinieri per risalire agli autori della rapina.

Immagine di repertorio