Terzo mandato sindaci, Assenza (FdI): “Aula approvi. Vincolo di legge? Non si comprende…”

Il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars, Giorgio Assenza, sollecita l'approvazione del terzo mandato ai sindaci siciliani.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, Giorgio Assenza, sollecita l’approvazione del disegno di legge che autorizza un terzo mandato ai sindaci nei Comuni isolani fino a 15mila abitanti. La norma è stata recentemente visionata e approvata in Commissione Affari Istituzionali e attende di essere votata in Aula.

“È utile ricordare – sottolinea Assenza – che questa proposta legislativa non è improvvisata all’ultimo momento, ma è sollecitata da anni dall’Anci e già nella scorsa legislatura venne approvata in Commissione”.

Terzo mandato sindaci, Assenza: “Si rispettano competenze Stato-Regione”

In merito alla presunta incostituzionalità del disegno di legge, Assenza si esprime così: “Non si comprende in cosa consisterebbe l’invocato vincolo della legge dello Stato sull’elettorato passivo, se è vero che nel 2021 la Regione ha già elevato a 5mila abitanti il limite per l’operatività del vincolo del terzo mandato, che il legislatore nazionale continua a fissare a 3mila abitanti”.

“Il disegno di legge – conclude Assenza – si muove nel rigoroso rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione, valorizzando l’autonomia siciliana sul sistema elettorale dei Comuni che ha comportato che, nel lontano 1992, fosse proprio la Regione Siciliana a introdurre per prima la legge sull’elezione diretta dei sindaci anticipando la legislazione statale”.