Tirocini retribuiti Google: cosa sono, posizioni aperte, come fare domanda

Esperienza con una delle aziende più grandi del mondo, opportunità di lavoro all'estero e tanto altro: ecco le opportunità per studenti e neolaureati con Google.

Tirocini retribuiti con Google tra il 2024 e il 2025: un sogno? No, una possibilità per dare una svolta alla propria carriera dopo gli studi offerta da una delle più grandi aziende al mondo.

Ecco tutte le opportunità a disposizione e come fare domanda.

Tirocini retribuiti Google 2024, posizioni aperte

Ecco le posizioni aperte con Google e i relativi luoghi di lavoro:

Student Researcher , PhD (autunno 2024), in una delle seguenti sedi: Waterloo, ON, Canada; Montreal, QC, Canada; Toronto, ON, Canada. Si tratta di un’opportunità di studio e lavoro con Google per i dottorandi in discipline tecnico-economiche varie (maggiori dettagli nella sezione requisiti);

(estate 2025): tirocinio di 10/12 settimane per studenti di Informatica e materie correlate. Queste le località tra le quali scegliere la propria preferita: Bengaluru, Karnataka, India; Hyderabad, Telangana, India; Pune, Maharashtra, India. Data Center Technician Apprentice (Eemshaven, Paesi Bassi): riservato a studenti che devono affrontare la parte pratica in un corso ICT MBO di livello 3/4 secondo il sistema scolastico e accademico olandese.

Ricordiamo che i tirocini retribuiti di Google sono costanti e che le posizioni aperte possono cambiare costantemente. Queste sono quelle disponibili alla data di luglio 2024 e in partenza tra l’autunno del 2024 e l’estate del 2025.

Requisiti

Student Researcher PhD

Essere iscritto a un percorso di Dottorato di ricerca in: Informatica, Linguistica, Statistica, Biostatistica, Matematica applicata, Ricerca Operativa, Economia, Scienze naturali o altre materie tecniche correlate.

Esperienza nel campo informatico.

Requisiti preferenziali per partecipare ai tirocini retribuiti di Google per studenti PhD:

Essere iscritti a un programma di laurea full-time;

Frequentare un corso di laurea negli USA (o in Canada);

Esperienza come ricercatore;

Esperienza di codici di programmazione informatica.

Student Researcher BS/MS

Essere iscritto a un corso di laurea in: Informatica, Linguistica, Statistica, Biostatistica, Matematica applicata, Ricerca Operativa, Economia, Scienze naturali o altre materie tecniche correlate.

Esperienza nel campo informatico.

Preferenziali:

Essere iscritti a un programma di laurea full-time;

Frequentare un corso di laurea negli USA (o in Canada);

Esperienza come ricercatore;

Esperienza di codici di programmazione informatica.

Software Engineering Intern

Essere iscritto a un corso di laurea in Computer Science/Informatica o simile;

Esperienza o conoscenza dei linguaggi di programmazione informatica;

Esperienza con Unix/Linux;

Esperienza con algoritmi e progettazione software.

Preferenziali per accedere a questo tirocinio retribuito di Google:

Essere al penultimo anno di studi;

Capacità di lavorare su progetti relativi allo sviluppo su mobile, sistemi, apprendimento automatizzato, recupero delle informazioni, elaborazione del linguaggio naturale, networking, sviluppo di software e sviluppo di software per la sicurezza informatica.

Capacità di prendere parte a progetti e attività extracurriculari nel campo del tech.

Data Center Technician Apprentice

Essere al livello 3 o 4 in un MBO ICT (livello medio dell’istituto professionale nel sistema educativo olandese);

Esperienza con i sistemi operativi e i protocolli informatici;

Esperienza con hardware e server;

Inglese fluente;

Preferenziali:

Esperienza con Linux;

Esperienza nel monitoraggio e nella manutenzione di sofware e server.

Conoscenza dei data center.

Capacità di lavoro in team.

Come fare domanda

La sezione “Careers” di Google (https://www.google.com/about/careers/) presenta tutte le offerte di lavoro attive (compresi i tirocini retribuiti per studenti e neolaureati) e un tasto “Apply” per fare domanda. Ciascuna offerta riporta anche le date di scadenza per fare domanda, i requisiti e i consigli per inviare il CV, maggiori informazioni sul processo di recruiting.

