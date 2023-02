Tirocini universitari all’estero, 308 posti messi a bando

Ministero Esteri, Mur e Fondazione Crui: domande entro il 16 febbraio. Requisiti: età inferiore ai 29 anni e certificazione lingua inglese B2

PALERMO – Per gli studenti delle tre università pubbliche siciliane di Palermo, Catania e Messina sarà possibile – anche durante quest’anno accademico – fare domanda per provare ad accedere ad uno dei 308 posti messi a bando per un tirocinio curriculare (in presenza o da remoto) presso il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (Maeci).

L’Università degli Studi di Palermo, come l’Università degli Studi di Catania e l’Università degli Studi di Messina hanno rinnovato i protocolli (ne daranno tutti notizia a breve) per agevolare gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e a ciclo unico e concorrere per uno dei percorsi nati dalla collaborazione tra il Maeci, il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI.

Le candidature al bando possono essere inviate esclusivamente per via telematica collegandosi all’indirizzo https://tirocini.crui.it/ e sono riservate agli universitari che frequentano corsi di laurea attinenti all’attività oggetto del tirocinio.

Per le esperienze presso le sedi diplomatiche, i consolati e le rappresentanze sono ammessi iscritti alle lauree magistrali in finanza, giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione o dello sviluppo internazionale.

Per i tirocini negli istituti italiani di cultura all’estero, gli studenti di giurisprudenza, scienze politiche, antropologia culturale ed etnologia, archeologia o archivistica, filologia o filologia, letterature e storia dell’antichità, linguistica ma anche scienze dell’economia. Nel bando il dettaglio di tutte gli indirizzi di studio ammessi.

Nel dettaglio i tirocinanti saranno impiegati all’interno di ambasciate, rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, consolati, delegazioni e Istituti italiani di Cultura (IIC) e svolgeranno ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del Maeci nelle attività di proiezione esterna.

Questa la distribuzione dei posti messi a bando in tutto il mondo: 128 in Europa (di cui 3 in Italia), 45 in America del Nord, 42 in Asia, 31 in Africa, 29 in Centro e Sud America, 22 in Medio Oriente e 8 in Oceania.

Tra i requisiti di accesso è indispensabile avere un’età inferiore ai 29 anni, una certificazione della lingua inglese di livello B2 o superiore, una media aritmetica di 27/30 e avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico.

Le candidature al bando possono essere inviate entro il 16 febbraio 2023 alle ore 17:00. L’applicativo online richiede il caricamento di un curriculum vitae, del curriculum vitae universitario, lettera motivazionale e l’indicazione obbligatoria di almeno due sedi di destinazione.