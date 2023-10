Tiziana Brucato morta in incidente, domani i funerali nel Palermitano: sarà lutto cittadino

La comunità di Caltavuturo sconvolta per la morte di Tiziana Brucato, la giovane vittima dell'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in Emilia Romagna.

La comunità di Caltavuturo si prepara a celebrare i funerali di Tiziana Brucato, la giovane di 30 anni che ha perso tragicamente la vita nell’incidente stradale che si è verificato nei giorni scorsi in Emilia Romagna, sulla Nuova Bazzanese.

Una comunità sconvolta

Insieme alla ragazza è morta anche la zia Lara Cattani. Nello scontro sono rimasti gravemente anche il cugino di 25 anni e la sorella gemella della 30enne, trasferiti all’ospedale Maggiore di Bologna.

L’ultimo saluto a Tiziana avverrà alle ore 14.30 di martedì 31 ottobre nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Caltavuturo. In occasione dei funerali, il sindaco della località palermitana, Salvatore Di Carlo, proclamerà il lutto cittadino. Sono ancora in tanti, nella piccola cittadina, a dirsi sconvolti e amareggiati per la gravissima perdita.

La ricostruzione del sinistro

La giovane, che era residente a Palermo, aveva conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti e si era trasferita a Bologna, ospite dagli zii, con l’intento di lavorare in un museo.

Secondo la ricostruzione dell’incidente, la Renault Clio che trasportava Tiziana Brucato e la zia Lara Cattani si sarebbe scontrata violentemente contro un camion. Le due donne sarebbero morte sul colpo e per entrambe non ci sarebbe stato nulla da fare.

