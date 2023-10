L’incidente mortale che ha “spezzato” la vita di Tiziana, Sicilia in lutto: si prega per la gemella

Sognava di lavorare in un museo ed era a Bologna con la sorella per cercare impiego. Un incidente ha portato la giovane, originaria del Palermitano, alla morte. Grave la sorella gemella.

Caltavuturo, città in provincia di Palermo, è in lutto per la morte della giovane Tiziana Brucato: la 30enne ha perso la vita in un tragico incidente in Emilia Romagna, sulla Nuova Bazzanese.

Assieme a lei, purtroppo, è morta anche la zia Lara Cattani. Feriti gravemente anche il cugino di 25 anni e la sorella gemella della 30enne, trasferiti all’ospedale Maggiore di Bologna.

L’incidente a Bologna e la morte di Tiziana Brucato

Tiziana – residente a Palermo – si era laureata in Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti e si era trasferita a Bologna, ospite dagli zii, per inseguire un sogno: lavorare in un museo, come guida o addetta all’accoglienza. Con lei c’era il sostegno e la “spalla” di una vita, la sorella. Dopo una serie di colloqui, le due avrebbero dovuto prendere l’aereo per tornare in Sicilia in attesa di riscontro. Purtroppo, però, un fatale incidente le ha separate nel modo peggiore.

Secondo una prima ricostruzione, la Renault Clio a bordo della quale viaggiavano le due vittime e i due feriti si sarebbe scontrata – per cause ancora da accertare – con un camion. Il violento impatto non ha lasciato scampo a zia e nipote, che pare siano morte sul colpo.

Dolore e solidarietà a Caltavuturo

La tragica morte di Tiziana Brucato ha sconvolto Caltavuturo, la sua città. Il Comune, nel manifestare il proprio cordoglio alla famiglia, ha promosso anche una campagna fondi a sostegno della famiglia della 31enne.

Ecco il post sulla pagina Facebook del Comune con tutti i dettagli:

“Nella giornata del 24-10-2023, la comunità caltavuturese è stata scossa da un’immane tragedia. Un terribile incidente stradale nei pressi di Bologna ha strappato alla vita la nostra giovane concittadina Tiziana Brucato e la zia bolognese Lara Cattani, moglie di Piero Brucato, mentre la sorella gemella di Tiziana, Emanuela, insieme al cugino Simone sono ricoverati in ospedale”.

“Al fine di dare un supporto economico alla famiglia per le ingenti spese economiche che dovrà affrontare, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale, le Confraternite e la Parrocchia, promuovono la presente raccolta fondi dimostrando ad essa l’affetto e la solidarietà che in questi tragici momenti Caltavuturo sa esprimere. A tal fine, tutti coloro i quali, liberamente e volontariamente, desiderano contribuire, possono farlo effettuando una donazione direttamente sul conto corrente di seguito indicato:

c/c bancario intestato a BRUCATO ROSARIO: Iban: IT87D0200843160000300168772

Causale da indicare: sostegno economico volontario a seguito di improvviso lutto familiare”.

La tragedia sulla A19

Tiziana Brucato non è l’unica vittima della strada siciliana degli ultimi giorni, purtroppo. In seguito a un terrificante incidente sulla A19, nello stesso giorno della disgrazia sulla Nuova Bazzanese, è morto il 40enne Rosario Galati Rando, originario di Tortorici (ME). Il Tir a bordo del quale viaggiava sarebbe caduto dal viadotto presente all’altezza dello svincolo di Irosa. Inutili i tentativi di soccorso.

