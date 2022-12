Tommaso Zorzi si scaglia contro Cristina D’Avena: divampa la polemica

L'influencer Tommaso Zorzi si è scagliato contro Cristina D'Avena: nel tweet, un attacco alla cantante che divide i fans.

Non si placano le polemiche sulla partecipazione di Cristina D’Avena alla festa del partito “Fratelli d’Italia” in programma oggi a Roma.

L’influencer Tommaso Zorzi, infatti, si è scagliato contro la cantante, attraverso un messaggio sibillino pubblicato nelle scorse ore sui propri profili social.

““Ho appena capito perché Cristina D’Avena il gatto lo voleva nero”, le parole pungenti di Zorzi riferite alla regina delle sigle dei cartoni animati.

Un tweet che ha diviso i followers, tra coloro che erano d’accordo e chi, invece, è corso in difesa della D’Avena.

“A parte che non era una sua canzone – la risposta a Zorzi – Ma poi tu, che l’hai pure conosciuta, dovresti saperlo che non è affatto come è stata dipinta oggi. Ma invece di difenderla, ti conviene cavalcare l’onda della polemica sterile e degli insulti immotivati per poter avere della visibilità in più” gli ha scritto un utente.