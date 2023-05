Si prepara e mangia torta di cioccolato alla marijuana: ricoverata per forti allucinazioni

Un dolce fin troppo "stupefacente"

A trovarla riversa per terra, in preda a mal di stomaco e a forti allucinazioni, è stata l’anziana mamma. La causa? Una torta a base di cioccolato alla marijuana che una donna di 44 ani di Giussano (Monza) si era preparata e aveva mangiato tutta sola in casa sua. Inevitabile lo stato confusionale, tale da stordirla facendola finire sul pavimento di casa.

Allertati dalla stessa mamma, i carabinieri e i sanitari del 118 l’hanno caricata in ambulanza dove è stata ricoverata. E’ stato ai medici che la donna, con precedenti per spaccio, ha spiegato di avere mangiato il dolce “stupefacente“. Dopo una notte in osservazione è stata dimessa.