Traffico droga, estorsione e armi: maxi operazione con arresti e sequestri

La Guardia di finanza sta procedendo al sequestro preventivo di beni sul territorio nazionale e in Spagna per circa 1 milione di euro

Carabinieri e polizia di Stato stanno eseguendo un’ordinanza cautelare di custodia in carcere e sequestro di beni nei confronti di soggetti indagati per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, tentato omicidio, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, porto e detenzione illegali di armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravati dal metodo e/o finalità mafiose.

Contestualmente, la Guardia di finanza sta procedendo al sequestro preventivo di beni, quote societarie, conti correnti e rapporti finanziari nella disponibilità diretta e indiretta degli indagati, sul territorio nazionale e in Spagna, per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di euro.