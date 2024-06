Tragedia a Malta, 31enne di Marsala muore cadendo a mare con il quad

La polvere sollevata e la scarsa aderenza, trovandosi sullo sterrato, avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera

Un’escursione che si è trasformata in tragedia. È la triste storia di Oriana Bertolino, 31 anni, di Marsala, morta ieri sera sull’isola di Gozo, a Malta. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 su una scogliera. Oriana era a bordo di un quad insieme ad un altro ragazzo che era alla guida. I due si stavano recando nel punto panoramico in cui poter osservare il tramonto, ma la velocità elevata avrebbe impedito al guidatore di frenare in tempo prima della fine della scogliera.

Tragedia a Malta, problemi allo sterzo del quad

Secondo quanto riportato dalla polizia maltese, il guidatore del quad, che è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite, ha perso il controllo del mezzo, pare per un problema allo sterzo. Un fattore che gli avrebbe impedito di cambiare direzione in tempi utili. Inoltre, sembra che la guida del gruppo di escursionisti temesse di arrivare tardi e perdere il tramonto e induceva quindi tutti ad accelerare. La polvere sollevata e la scarsa aderenza, trovandosi sullo sterrato, avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera.

Tragedia a Malta, aperta un’inchiesta dopo l’incidente mortale

Il corpo della giovane Oriana Bertolini è stato recuperato dopo le ricerche. La ragazza è deceduta per le ferite estremamente gravi riportate nella caduta. A condurre l’inchiesta aperta dopo l’incidente è il magistrato Brigitte Sultana.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI