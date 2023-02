Carnevale finisce in tragedia, la caduta dal carro e la pozza di sangue: morto 17enne

La festa si è conclusa nel modo peggiore a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza. Si indaga sulla morte di Angelo Viteritti.

Il Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale, si è concluso in tragedia a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza (Calabria): un giovane di appena 17 anni, Angelo Viteritti, è morto dopo essere caduto da un carro.

L’episodio è avvenuto in località Santa Rosa, lungo la Strada Provinciale 183.

Tragedia di Carnevale, morto Angelo Viteritti

Secondo una prima ricostruzione, ieri sera, durante la tradizionale sfilata che chiude la festa di Carnevale a San Cosmo Albanese, il giovane – originario di San Giacomo d’Acri – sarebbe caduto da un carro allegorico trainato da un trattore. Avrebbe sbattuto violentemente la testa e sarebbe morto sul colpo. L’intervento del 118, quindi, si è rivelato purtroppo inutile: i soccorritori avrebbero trovato il corpo in una pozza di sangue e, purtroppo, già senza vita.

Una tragica fatalità, sembra. La dinamica esatta dei fatti, però, rimane da confermare e sono state avviate le indagini del caso per verificare eventuali responsabilità per l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano e gli operatori del 118. A coordinare le indagini sulla tragedia è la Procura della Repubblica di Castrovillari.

Sotto shock la comunità, che ha assistito alla tragedia. Sembra che all’inizio nessuno si fosse accorto della caduta. Il trattore che trainava il carro è stato posto sotto sequestro per permettere ulteriori accertamenti. Sono due le principali ipotesi in campo: che il giovane Angelo sia stato colpito da un malore e per questo sia caduto dal carro o che il 17enne sia scivolato accidentalmente.

