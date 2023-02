Il 21 febbraio 2023 è il Pancake Day, ecco perché si celebra assieme al Martedì Grasso

Pancake, uno dei dolci più amati in tutto il mondo: la giornata si celebra ogni anno assieme al Martedì Grasso.

Il 21 febbraio 2023 il mondo intero (soprattutto la parte più golosa) celebra il Pancake Day, una giornata dedicata alle frittelle dolci tanto amate da inglesi e americani (e non solo).

La giornata coincide anche con il Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale 2023, un altro momento dedicato ai festeggiamenti e ai dolci.

Pancake Day: cos’è, quando e perché si celebra

Il giorno dedicato ai Pancake in inglese si chiama anche “Shrove Tuesday” e si celebra ogni anno il giorno prima del Mercoledì delle Ceneri (e quindi nel giorno di Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale prima dell’inizio della Quaresima). La data, quindi, è “mobile” ed è sempre 47 giorni prima di Pasqua.

La scelta di questo particolare momento dell’anno per celebrare il Pancake Day, in realtà, non è un caso. Il periodo che anticipa la Quaresima, infatti, è un momento di purificazione e – nel mondo cristiano – alla purificazione dei peccati. E tradizionalmente gli ingredienti del buonissimo dolce della tradizione culinaria anglosassone simboleggiano 4 elementi fondamentali di questo periodo dell’anno liturgico:

Uova : sono il simbolo della creazione;

: sono il simbolo della creazione; Farina : simboleggia l’aspetto personale di cui è composta la vita;

: simboleggia l’aspetto personale di cui è composta la vita; Sale : simbolo di salute;

: simbolo di salute; Latte: l’ultimo ingrediente fondamentale per la preparazione dei pancake, per il suo colore, è simbolo di purezza.

La ricetta per preparare i pancake

Come si celebra il Pancake Day? Facile, preparandoli e servendoli a colazione o a merenda. Ecco la ricetta, presa da Giallo Zafferano:

Ingredienti

250 ml Latte;

200 g farina 00;

65 g di zucchero;

1 uovo;

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci.

Per preparare i pancake, basta inserire l’uovo in una ciotola assieme allo zucchero e sbattere tutto con una forchetta o una frusta. Poi bisogna aggiungere il latte e iniziare a preparare l’impasto, aggiungendo a poco a poco sia la farina che il lievito.

Una volta ottenuta una pastella liscia e omogenea, sarà possibile preparare la padella per cuocere i pancake (si può scegliere di ungere la padella con un po’ di burro o olio, ma non è sempre necessario). Bastano 3/4 minuti per averli pronti in tavola. Si possono gustare semplici, con il tradizionale sciroppo d’acero o con altri deliziose “aggiunte” (dalla marmellata alla nutella).

Le varianti

Questa è la ricetta classica per preparare i Pancake. Sono talmente deliziosi, però, che il mondo ha deciso di sperimentarne diverse varianti. Esistono versioni dolci (con sciroppo d’acero, marmellata, nutella e creme spalmabili varie) e altre salate (da provare con salumi e formaggi, per esempio)-

Ma attenzione: per chi non mangia uova e latte, esiste anche la versione “vegan“, con latte vegetale e senza uova. E, per gli intolleranti al glutine, è da provare la versione gluten free: proteica, leggera ma ugualmente gustosa, a base di farina di riso.

Foto di -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ da Pixabay