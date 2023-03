Strage di Cutro, Papa Francesco: “Mai più tragedie così”, Meloni: “Ci pensa il Governo”

Papa Francesco in occasione dell'Angelus domenicale: "Basta morte nel Mediterraneo". La replica di Giorgia Meloni: "Il Governo è al lavoro per questo".

“Esprimo il mio dolore per la tragedia nelle acque di Cutro, prego per le vittime, i familiari e i sopravvissuti, esprimo apprezzamento alla popolazione locale e alle istituzioni per l’accoglienza e la solidarietà mostrata”.

Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus di oggi, domenica 5 marzo, in piazza San Pietro, parlando della tragedia dei migranti avvenuta nei giorni scorsi lungo le coste calabresi.

“Rinnovo il mio appello perché non si ripetano più queste tragedie. I trafficanti di uomini siano fermati e i viaggi della speranza non si trasformino più in acque della morte. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere”, ha concluso Sua Santità.

Strage di Cutro, Meloni: “Governo al lavoro contro trafficanti”

“Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni”, è stato il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riprendendo il discorso di Papa Francesco.

“Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare”, ha aggiunto ancora la leader di Fratelli d’Italia.

Stamattina, nel frattempo, i soccorritori hanno recuperato la 71esima vittima della strage di Cutro. Proseguono in zona le ricerche dei dispersi. All’appello mancano ancora 30-40 persone, con i vigili del fuoco e gli operatori della Guardia Costiera che stanno perlustrando a tappeto la zona.