Tragedia in famiglia: figlio accoltella il padre 67enne

La vittima ha 67 anni: la tragedia sarebbe avvenuta nella casa del figlio: quest'ultimo si trova piantonato in ospedale

A Lazise, nel Veronese, un uomo di 46 anni avrebbe accoltellato a morte il padre. La vittima ha 67 anni: la tragedia sarebbe avvenuta nella casa del figlio.

Il 46enne piantonato in ospedale: poi sarà interrogato

Al momento il 46enne si trova in ospedale, poi sarà accompagnato in caserma per accertamenti.

