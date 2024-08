Tragedia a Genova: schianto fatale, morto centauro di Vittoria

Giambattista Colombo, questo il nome del motociclista siciliano che ha perduto la vita a soli 30 anni: la ricostruzione della tragedia

Tragedia la scorsa notte a Genova, dove si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto vittima un giovane di Vittoria. Giambattista Colombo, questo il nome del motociclista siciliano che ha perduto la vita a soli 30 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nel sottopasso di Caricamento.

Motociclista morto in un incidente stradale

A notare il centauro a terra sono stati alcuni automobilisti che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini della sezione infortunistica della polizia municipale sono in corso. Dai primi rilievi effettuati, sembra trattarsi di un incidente autonomo, senza altri veicoli coinvolti. Colombo era senza documenti al momento del ritrovamento, ma i suoi genitori sono stati successivamente in grado di riconoscerne il corpo.

Chi è la vittima



Nativo di Vittoria, in provincia di Ragusa, Colombo gestiva con i genitori la gastronomia siciliana “La Cascina” in largo San Francesco da Paola, a San Teodoro, e la gastronomia dell’Ekom di ponte Morosini. In passato aveva lavorato alla Coop Liguria e in un panificio nella stessa città.

