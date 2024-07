L’incidente e la tragedia, Mattia Spigato muore a 21 anni: dolore nel Ragusano

La vittima era solita trascorrere molto tempo in Sicilia, soprattutto nella città di Santa Croce Camerina. Anche il primo cittadino lo ricorda sui social.

Dolore a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa: un giovane, Mattia Spigato, è morto in seguito a un tragico incidente a Carpi, in Emilia-Romagna.

Il ragazzo aveva solo 21 anni.

L’incidente e la morte di Mattia Spigato

Secondo una prima ricostruzione, il 21enne viaggiava a bordo di una moto quando – per cause ancora da accertare – avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. L’incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi o persone.

Trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, il 21enne è deceduto. Niente da fare, quindi, nonostante l’intervento dei soccorsi.

Il lutto

Mattia Spigato lascia i genitori e due sorelle, ma anche una comunità di amici, parenti e conoscenti distrutti dal dolore per l’ennesima vittima della strada.

Tra i tanti a esprimere cordoglio sui social c’è il sindaco di Santa Croce Camerina, dove risiede parte della famiglia della vittima: “Un altro lutto colpisce la comunità di Santa Croce, un’altra giovane vita spezzata troppo presto. Mattia Spigato, un ragazzo di 21 anni, è venuto a mancare a causa di un incidente stradale avvenuto a Carpi. Mattia, che ha parte della famiglia a Santa Croce e qui trascorreva le estati con i nonni materni, mancherà a tutti noi. Mi stringo al dolore della famiglia, del papà Dario e della mamma Marcella Piricullo, delle sorelle Noemi e Asia, dello zio Davide, dei nonni Tanina e Salvatore, di Rosa e Giulia, e un plauso va a loro per l’enorme gesto di altruismo che hanno compiuto donando gli organi di Mattia. Un atto nobile che salverà diverse vite umane. A nome di tutta Santa Croce giungano alla famiglia le più sentite condoglianze e la vicinanza profonda e affettuosa”, scrive Peppe Dimartino.

Anche l’ex scuola del 21enne ha voluto esprimere cordoglio con un post sui social: “La comunità dell’IPSIA Vallauri è profondamente colpita e addolorata per la prematura scomparsa di Mattia Spigato, ex studente della nostra scuola. Ricordiamo con affetto la sua passione, il suo sorriso e la sua energia, la sua generosità e il suo sguardo curioso e aperto al mondo. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Ciao Mattia, resterai sempre nei nostri cuori”.

Foto da Facebook