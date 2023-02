Tragedia in caserma, muore vigile del fuoco: il cordoglio dei colleghi

Il giovane pompiere, originario di Partanna, in provincia di Trapani, è stato trovato dai compagni già cadavere.

Forse un infarto, un malore, lo ha strappato alla vita ancora giovanissimo. Agostino Messina, vigile del fuoco in servizio a Lampedusa, è morto mentre si trovava in caserma. Il giovane pompiere, originario di Partanna, in provincia di Trapani, è stato trovato dai compagni già cadavere.

Il cordoglio dei colleghi

“Oggi il corpo nazionale dei vigili del fuoco è in lutto – scrive Vito Gagliardi, collega di Messina. Perde un grande uomo, un uomo che con ardore, dedizione e coraggio ha sempre onorato questa splendida divisa che indosso. Caro Agostino Messina per me sei sempre stato un punto di riferimento, mi hai consigliato e guidato in questo mio cammino e se oggi sono un vigile del fuoco e anche grazie a te. Avrai sempre un posto nel mio cuore. Ti sentirò vicino sempre! Guidami e proteggimi da lassù! Con il cuore in lacrime. Riposa in pace”.