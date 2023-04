Tragedia in strada: ciclista 39enne muore travolta da una betoniera

Il conducente del mezzo pesante è disperato: "Ho ucciso una persona, uccidete anche me"

Dramma intorno ad ora di pranzo a Milano.

Una ciclista 39enne, infatti, ha perso la vita dopo essere stata travolta da una betoniera in pieno centro, all’incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Sforza. Dopo l’incidente il conducente della betoniera, un 53enne, si è fermato e, sotto shock, è sceso dal mezzo. Secondo alcuni testimoni avrebbe detto agli agenti di polizia intervenuti: “Ho ucciso una persona, uccidete anche me“.

L’uomo è risultato negativo all’alcool test e al test antidroga

L’uomo alla guida della betoniera, stando a quanto appreso, sarebbe risultato negativo all’alcol test e al pre test antidroga.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante proveniva da via Sforza e stava svoltando a destra verso corso di Porta Vittoria, quando ha investito e ucciso la donna.