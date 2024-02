Tragedia sul lavoro: 23enne muore schiacciato in impianto d’irrigazione

Ennesima tragedia sul luogo di lavoro: un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita schiacciato in un impianto d'irrigazione

Tragedia infinita nel Foggiano. A Stornara, infatti, un 23enne era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione quando sarebbe è stato poi drammaticamente travolto e schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo. I vigili del fuoco e i carabinieri sono subito intervenuti per le verifiche necessarie a ricostruire l’esatta dinamica: per il giovane, purtroppo, non c’è stato sin da subito nulla da fare.

