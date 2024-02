Ennesimo incidente sul lavoro, operaio messinese muore travolto da un tir

L'uomo è morto dopo essere stato travolto da un veicolo pesante

Ennesima tragedia sul lavoro. Questa volta la città interessata è Mosciano Sant’Angelo, provincia di Teramo, dove un operaio autotrasportatore di 65 anni è morto dopo essere stato travolto da un veicolo pesante in manovra nell’area logistica della società “Amadori”. Si tratta di Gaetano Domenico Mastroieni, messinese originario di Sant’Alessio Siculo.

Incidente sul lavoro, la nota di Amadori

L’Amadori ha diffuso una nota per porgere le condoglianze all’operaio: “A seguito dell’incidente mortale accaduto nel piazzale dell’area logistica di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), Amadori esprime innanzitutto il più profondo dolore per l’accaduto e le più sentite condoglianze alla famiglia dell’autista della ditta esterna di autotrasporti coinvolto. I referenti dell’azienda, presenti in loco, si sono messi immediatamente a disposizione delle autorità intervenute”.

