Tragedia sul lavoro: precipita col furgone nella scarpata, morto 48enne

In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

Trenta lunghi metri giù per una scarpata con il suo furgone. E’ questa la fine fatta da un uomo di 48 anni, stamani a Ovaro (UD). La vittima, residente a Gemona del Friuli, è spirato a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere uscito di strada con la vettura sulla quale era alla guida. Soltanto le fitte piante sono riuscite a frenarne il rotolamento.

la dinamica

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, 22 maggio, lungo la viabilità secondaria e sterrata, in un’area impervia, che collega Mione alla ex malga Casera Valinis di Ovaro (Udine). Uscito dalla sede stradale in discesa in corrispondenza di una leggera curva, il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo riportando traumi.

Vani tentativi di soccorso

Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione. L’uomo ha perso la vita. Intanto sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente che sembra avvenuto nel corso di un trasferimento per lavoro lungo la viabilità in quota. A dare l’allarme un collega che ha chiamato il Nue112.