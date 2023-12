Tragedia a Messina: donna muore sola in casa

Tragica scoperta questa mattina in via Toscana a Messina: un'anziana è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione

Tragedia questa mattina in via Toscana a Messina dove un’anziana è stata trovata morta nella sua casa. A fare la scoperta i carabinieri intervenuti dopo una segnalazione di alcuni conoscenti della donna che non rispondeva più al telefono.

Morte avvenuta probabilmente per cause naturali

Per accedere dentro l’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

