Donna 73enne trovata morta in casa con il cranio spaccato: indagini in corso

Mistero a Milano, dove, nel suo appartamento in via Crocefisso (Porta Ludovica), al civico 8, intorno all’ora di pranzo di mercoledì, è stata trovata morta una donna di 73 anni. Fiorenza Rancilio il suo nome, residente della fondazione Augusto Rancilio, rapito nel ‘78 dall’Anonima sequestri e mai tornato a casa.

Possibile utilizzo oggetto contundente

Dai primi riscontri sono stati evidenziati pesanti fratture al cranio, quasi fosse stata colpita più volte da un oggetto contundente. L’anziana, esanime, era per terra e, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe stato il custode del palazzo ad allertare le forze dell’ordine.

Posizione al vaglio

Giunti sul posto i carabinieri hanno avviato le indagini, alla presenza degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco. Purtroppo però, per la donna non c’era più nulla da fare causa gravi i traumi riportati. In casa con lei c’era il figlio. La sua posizione è al vaglio.