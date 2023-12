Troppo vento per atterrare, il volo da Milano per Catania viene deviato a Palermo

Impossibile atterrare a Catania a causa delle condizioni meteo difficili. Ad attendere i passeggeri a terra un autobus per portarli in città.

Il forte vento di ieri, domenica 10 dicembre, ha causato dei disagi anche agli aerei in arrivo a Catania.

A causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la Sicilia orientale, il volo EC3543 partito da Milano Malpensa e diretto all’aerostazione “Vincenzo Bellini” del capoluogo siciliano alle ore 20.10 è stato deviato all’aeroporto “Falcone-Borsellino”.

Il cambio di destinazione dell’aeromobile è stato annunciato attraverso i propri canali social dall’aerostazione di Punta Raisi. Una volta giunti a terra, i passeggeri sono stati condotti a Catania attraverso dei collegamenti autobus.

Altri disagi in serata

Il maltempo ha causato dei disagi anche nella zona di Giarre. Un grosso albero è infatti crollato in corso Italia, nelle vicinanze di una scuola elementare. Un episodio che non si è trasformato in tragedia poiché, al momento della caduta, non transitava nessuno a piedi o in auto.