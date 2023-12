Le raffiche di vento spazzano il Catanese, alberi e pali della luce caduti: arrivano i vigili del fuoco

Le forti raffiche di vento hanno causato non pochi disagi in provincia di Catania. Numerosi gli ostacoli lungo le strade.

Ha provocato non pochi disagi il forte vento che si è abbattuto nelle ore di domenica 10 dicembre lungo la fascia orientale della Sicilia. Le raffiche hanno causato problemi in particolare nelle zone di Giarre e Riposto, dove alcuni alberi sono stati abbattuti in serata.

I tronchi sono caduti lungo strade e piazze dei centri urbani etnei, fortunatamente senza colpire pedoni o auto in transito.

La rimozione di alberi e pali

Sono finiti a terra anche alcuni pali dell’illuminazione, sempre a causa delle forti raffiche di vento. Nelle aree interessate dai crolli si sono presentati i vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a isolare i tratti stradali e a rimuovere gli oggetti caduti.

Per le prossime ore, secondo le previsioni meteo, sono previste ancora raffiche di vento, seppur di minore intensità rispetto a quelle registrate nella giornata di domenica. Non sono attese precipitazioni.

Fonte foto: Facebook – Acireale Social