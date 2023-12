Meteo Sicilia, inizio di settimana tra sole e clima mite: le previsioni di lunedì 11 dicembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 11 dicembre. Si attendono sole e temperature gradevoli.

Giornata all’insegna della stabilità quella di lunedì 11 dicembre per quanto riguarda la Sicilia. Secondo le previsioni meteo per le prossime 24 ore, il clima sul territorio isolano si rivelerà mite con il sole atteso su tutte le province siciliane. Lontano il rischio precipitazioni, non dovrebbero esserci particolari segnali di annuvolamenti.

Meteo Sicilia, previsioni 11 dicembre

Le temperature previste in Sicilia si manterranno attorno ai 19-20 gradi nelle ore centrali della giornata. In particolare, i picchi maggiori si registreranno nelle zone costiere di Agrigento, Catania e Siracusa.

Temperature simili sono attese anche a Messina e Palermo, mentre nelle zone centrali della Sicilia – nel Nisseno e nell’Ennese – i valori massimi oscilleranno tra i 16 e i 14 gradi. Durante le ore notturne, le temperature minime si manterranno tra i 10 e i 13 grandi lungo le coste, mentre nelle zona interne è atteso un abbassamento fino a 3-5 gradi.

Venti e mari

La giornata potrebbe essere caratterizzata dalla presenza dei venti, “inizialmente forti settentrionali, con raffiche di burrasca, sulle isole dello Stretto di Sicilia, in graduale attenuazione”, così come indicato dalla Protezione civile regionale.

Per quanto concerne i mari, sarà “inizialmente agitato lo Ionio meridionale al largo, in attenuazione fino a molto mosso; localmente molto mossi il Tirreno e lo Stretto di Sicilia“.