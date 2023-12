Meteo, le previsioni in Sicilia per l’Immacolata

Le previsioni meteo per la giornata dell’Immacolata in Sicilia: sereno in quasi tutta l’isola per l’8 dicembre

Per la giornata dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre, si prevede un cielo prevalentemente sereno in Sicilia. Le piogge si fanno da parte per lasciare spazio a condizioni meteo tutt’altro che avverse.

La Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo.

Le previsioni provincia per provincia

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 9 °C – 15 °C, a Trapani 7 °C – 16 °C, a Palermo 13 °C – 16 °C, a Siracusa 3 °C – 17 °C e a Messina 11 °C – 16 °C. Le temperature saranno leggermente più basse a Ragusacon 6 °C – 16 °C e ad Agrigento con 6 °C – 14 °C. Seguono, infine, Enna con 2 °C – 8 °C e Caltanissetta con 4 °C – 11 °C.