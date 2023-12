Terrore nella notte nel Palermitano, camionista vittima di rapina: scattano le indagini

In corso gli accertamenti dei carabinieri per risalire all'identità dei due malviventi entrati in azione a Villabate (PA).

Momenti di puro terrore per un camionista di Villabate, in provincia di Palermo, vittima di una violenta rapina nel corso della scorsa notte.

Sono in corso le indagini dei carabinieri su quanto accaduto.

Rapina a Villabate, camionista minacciato

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due malviventi armati di pistola avrebbero bloccato il malcapitato nei pressi di piazza Figuretta e, dopo averlo minacciato, avrebbero portato via i cellulari e i soldi della vittima (circa 300 euro).

L’autotrasportatore si sarebbe rifugiato in un bar e da lì avrebbe contattato i carabinieri, giunti sul posto per avviare le indagini del caso. Al momento sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità dei rapinatori, anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Banche prese d’assalto

Le rapine, purtroppo, sono diventate la normalità in Sicilia. Principali “vittime” degli assalti, spesso a mano armata, sono le banche. Uno studio della FABI di Palermo, sulla scorta del Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2023 dell’Ossif, ha confermato un aumento delle rapine del 42,5% nel 2022 rispetto all’anno recedente. I dati più preoccupanti nelle province di Catania, Palermo e Agrigento.

