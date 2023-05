Tragedia a Monreale, anziana cade dalle scale di casa e muore

Nulla da fare per i sanitari del 118, al loro arrivo la donna era già spirata.

E’ stata tradita dalle scale di casa Rosa Maria Fiore, la donna di 88 anni caduta all’interno della propria abitazione di via Termini a Monreale. A trovare il corpo, dopo essere stati allertati da parenti preoccupati dal fatto di non riuscire a contattare l’anziana, sono stati i vigili del fuoco.

Soccorsi vani

All’arrivo dell’ambulanza, purtroppo per i sanitari del 118 non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. La salma sarà restituita ai familiari per celebrare i funerali.