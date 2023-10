Tragedia in montagna, 70enne precipita per 200 metri in un dirupo e muore

Un 70enne ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo in montagna. Soccorsi la figlia e il genero che si trovavano con lui.

Si è trasformata in tragedia un’escursione tra i boschi del vallone di Crealla, poco sotto la Cima Cerro nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. Un uomo di 70 anni circa, residente in provincia di Milano, è morto dopo essere precipitato per oltre 200 metri in un dirubo.

La disgrazia è avvenuta domenica 8 ottobre sotto gli occhi della figlia e del genero della vittima, che si trovavano insieme a lui durante l’escursione. Entrambi sono rimasti sotto shock a causa dell’accaduto.

Il recupero del cadavere

Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai sanitari del 118 grazie a una eliambulanza, mentre un elicottero dei vigili del fuoco ha soccorso e portato al sicuro gli altri due escursionisti. Sul posto della tragedia si sono presentati anche i volontari del Soccorso Alpino civile e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Un’altra tragedia simile si era consumata poco prima a Oggebbio, dove un uomo di Verbania, Gianluigi Bernasconi, è morto mentre stava cercando funghi. A quanto pare, la vittima sarebbe stata colta da un malore improvviso.