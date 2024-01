Tragedia a Palermo: 52enne si accascia durante il calcetto e muore

Un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre giocava a calcetto a Palermo con gli amici: inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo

Tragedia infinita in un campo da calcetto a Palermo. Un uomo di 52 anni, Gianluca Di Marzo, operatore telefonico in un call center, ha perso la vita all’interno di un campetto dell’Asd Sporting Club di via Emily Balch. Gli agenti di polizia e i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è collassato in campo improvvisamente: inutili i tentativi di rianimarlo

Stando a quanto ricostruito, il 52enne, appassionato di calcetto, si trovava in mezzo al campo quando improvvisamente ha detto di non sentirsi bene ed è collassato. I suoi compagni di gioco hanno immediatamente lanciato l’allarme e richiesto l’intervento di un’ambulanza. Al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma il suo cuore non ha ripreso a battere.

