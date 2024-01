Tragedia nel Catanese, uomo trovato cadavere in casa

I vicini avrebbero lanciato l'allarme dopo aver notato il comportamento strano del cagnolino della vittima.

Tragedia ad Adrano, in provincia di Catania, dove un uomo di 73 anni è stato trovato cadavere all’interno della propria abitazione.

Negli scorsi giorni, un episodio simile si era registrato a Marsala (TP): a essere trovato senza vita, anche in questo caso, un uomo. Un elemento ha attirato l’attenzione degli inquirenti, però: i segni di una pistola sparachiodi sul cadavere. Per chiarire le cause del decesso, le autorità competenti hanno avviato le indagini.

Cadavere in casa ad Adrano

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai colleghi di Video Star, sarebbero stati i vicini di casa a lanciare l’allarme. Questi, infatti, avrebbero notato la porta del balcone di casa aperta e il cagnolino della vittima entrare e uscire ripetutamente. Temendo il peggio, hanno contattato i soccorritori.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento locale e i carabinieri della stazione di Biancavilla (CT). Purtroppo, al loro ingresso, i soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo – un 73enne – senza vita. L’ipotesi più accreditata è che la morte sia da attribuire a cause naturali. Tuttavia, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti del caso.

Immagine di repertorio