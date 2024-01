Nuovo giallo in Sicilia, uomo trovato morto e con segni d’arma da fuoco: si indaga nel Trapanese

Tragedia a Marsala: nessuna ipotesi esclusa, compresa quella del gesto volontario.

Tragedia in casa a Marsala, in provincia di Trapani: un uomo è stato trovato morto, con un colpo d’arma da fuoco.

In corso le indagini.

Morto in casa a Marsala, è giallo

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto questa mattina. A scoprire il corpo senza vita della vittima – le cui generalità al momento non sono state divulgate – sono stati i sanitari del 118. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Marsala per tentare di far luce su quanto accaduto.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del gesto estremo.

La tragedia di Agrigento

Sono in corso le indagini su un’altra morte misteriosa, quella di una donna di circa 80 anni di Agrigento. Il corpo è stato ritrovato in casa, in via Atenea, con una visibile ferita alla testa. Le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo per accertare le cause e i dettagli del decesso.

