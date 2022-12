Tragedia sulle rotaie a Palermo, giovane muore investito da treno: circolazione interrotta

Sono attualmente in corso le indagini per risalire all'identità della vittima. La circolazione ferroviaria è stata interrotta.

Un giovane ha perso la vita ieri sera a Palermo dopo essere stato travolto da un treno alla stazione di Cardillo, lungo la tratta che conduce all’aeroporto Falcone-Borsellino del capoluogo siciliano.

A causa dell’accaduto, la circolazione ferroviaria sulla Palermo-Punta Raisi è stata temporaneamente interrotta tra Trenitalia ed è stato istituito un servizio bus per permettere i collegamenti tra i due punti.

Si indaga sul decesso

Sono attualmente in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per determinare cosa possa essere accaduto.

In base ad alcune informazioni, addosso alla vittima non sarebbero stati trovati documenti in grado di permettere l’identificazione del ragazzo. Al momento sono al vaglio tutte le ipotesi possibili, dal possibile gesto estremo all’incidente.