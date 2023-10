Tragedia sul bus in piazza Venezia, 76enne si sente male e muore: soccorsi inutili

Mattinata tragica su un bus che passata da a piazza Venezia a Roma, dove un uomo è morto dopo essersi sentito male.

Mattinata tragica a piazza Venezia, nel cuore di Roma, dove un uomo è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava a bordo di autobus ATAC della linea 46.

Ad avvisare il conducente del bus del malessere dell’uomo sarebbero stati i passeggeri. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 per prestare soccorso al malcapitato ma, nonostante i tentativi, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Uomo morto a Roma, passeggeri sotto choc

Il poveretto sarebbe morto sotto gli occhi degli altri passeggeri. Sul luogo del malore si sono presentati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Secondo le prime informazioni, la vittima avrebbe 76 anni e avrebbe origini romene. La salma sarebbe stata già messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.