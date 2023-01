Tragedia in Serie D, tifoso del Città di Sant’Agata muore allo stadio: “Non ci sono parole”

Pomeriggio tragico allo stadio del Città di Sant'Agata, dove un tifoso locale è morto al termine del match di Serie D contro il Santa Maria Cilento. Società sotto choc.

Sarebbe dovuta essere una festa all’insegna dello sport ma, alla fine, si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 70 anni è morto al termine della gara valida per il 20esimo turno del Girone I di Serie D tra Città di Sant’Agata e Santa Maria Cilento, finita sul risultato di 3-2 per i padroni di casa.

L’uomo si sarebbe sentito male mentre si trovava ancora sugli spalti dell’impianto “B. Fresina” di Sant’Agata di Militello ed è deceduto nonostante l’intervento dei sanitari. La tragica notizia è stata comunicata dallo stesso Città di Sant’Agata attraverso un post pubblicato sui propri canali social.

“Non ci sono parole per esprimere il nostro stato d’animo per ciò che è accaduto al Fresina, dove un bel pomeriggio di sport per i nostri colori è purtroppo finito in maniera tragica a seguito del malore improvviso che ha causato la morte di un nostro caro ed affezionato sostenitore“, negli istanti immediatamente successivi alla fine del match di oggi”, scrive la società locale.

“Attoniti e sgomenti, con gli occhi gonfi di lacrime ed il cuore carico di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia dell’uomo, ed in segno di lutto e di rispetto non ci sarà alcun commento sulla partita né questa pagina sarà aggiornata per le prossime 48 ore”.

“Ci teniamo quindi a ringraziare il dottor Pippo Catalano, nostro medico sociale nel match odierno, tutti i medici tra cui il dottore Pippo Miano, Pippo Fazio e gli altri infermieri, operatori sanitari compreso lo staff del Santa Maria Cilento e le forze dell’ordine che, ognuno per i propri compiti, sono tempestivamente intervenuti, impegnandosi strenuamente e con ogni mezzo disponibile per prestare i soccorsi all’uomo, rivelatisi purtroppo vani”, conclude il Città di Sant’Agata.