Tragedia sfiorata nel Trapanese, grosso masso precipita da monte e danneggia casa

Solo per un caso fortuito il masso precipitato sull'abitazione non ha colpito gli occupanti. Ingenti i danni.

Tragedia sfiorata ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove un grosso masso si è staccato dal monte Bonifato ed è rotolato giù, danneggiando il tetto di un’abitazione.

La vicenda è avvenuta in via Salvatore Salomone, a poca distanza dalla vasca “Bottino” che funge da accumulo per l’acquedotto cittadino.

La ricostruzione della caduta

Il masso, pesante circa mezza tonnellata, è piombato rovinosamente sull’abitazione e poi si è fermato su un terreno adiacente. Fortunatamente, la caduta non ha causato il ferimento di persone.

Soltanto per un caso fortuito, infatti, il masso non ha colpito soggetti così come i detriti non sono caduti addosso agli occupanti dell’abitazione. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e i tecnici del Comune di Alcamo per mettere in sicurezza l’area.