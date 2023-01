Tragedia sfiorata a Palermo: il video di un’auto finita dentro una pizzeria

Un video che mostra i danni ingenti all'interno del locale Ramses di Santa Flavia poco dopo l'impatto.

Fosse successo qualche ora prima staremmo parlando probabilmente di una strage: un suv, come scritto in un altro articolo del nostro giornale online, alle 4 del mattino di giorno 1 gennaio ha sfondato un muro ed è finito dentro una pizzeria. Da chiarire il motivo che ha fatto perdere il controllo del mezzo al conducente che stava percorrendo la SS113 in direzione Messina.

L’uomo giunto allo svincolo di Santa Flavia, nel Palermitano, ha sbandato e abbandonando la carreggiata ha sfondato il retro del locale, entrando con tutto il suv fra tavoli e mobili. La pizzeria Ramses, che in altri orari e in altri giorni è molto frequentata, ha subito danni ingenti e dovrà stare chiusa per un po’, con ulteriore danno economico. Ma è davvero una fortuna (e probabilmente converrete con noi dopo aver visto questo video) che fosse chiusa, e un miracolo, per chi crede nelle grazie divine, che il conducente del suv non abbia riportato gravi conseguenze.

L’ingresso della pizzeria di Santa Flavia è in via Nazionale, ovvero dalla parte opposta rispetto a dove è avvenuto il sinistro. Pertanto, se qualcuno fosse stato dentro il locale al momento dell’incidente, non si sarebbe nemmeno accorto del “proiettile” di una tonnellata e mezzo che stava per arrivare distruggendo tutto. Naturalmente dispiace per il titolare di Ramses per il danno subito in questo inizio del 2023 e ci auguriamo che possa riaprire al più presto.

Nel video che segue vi mostriamo di seguito, le immagini girate all’interno della pizzeria poco dopo lo scontro, con il suv ancora sotto i mattoni di tufo del muro crollato.