Tragedia sulla statale: pedone investito e ucciso da 44enne

Le indagini hanno appurato uno stato in stato di alterazione psicofisica dell'automobilista

Lo ha investito la sera di Capodanno provocandone la morte. Con l’accusa di omicidio stradale è stato denunciato un uomo di 44 anni, colpevole di avere falciato con la propria auto un pedone coetaneo a Cetraro nel Cosentino. Questi stava camminando a piedi lungo la Statale 18. Poco chiara la dinamica. Stando a una prima ricostruzione sembra che il pedone stesse attraversando la strada nei pressi di un supermercato quando purtroppo è sopraggiunta l’auto.

Alterazione psicofisica a causa di droghe

Le indagini tuttavia, hanno permesso di acquisire gravi indizi nei confronti del conducente del mezzo. Ciò per il fatto che, l’omicidio stradale fu commesso in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Per la vittima, i troppo gravi traumi riportati, ne hanno causato il decesso subito dopo l’impatto. Gli agenti intervenuti sul posto avevano ritirato la patente al 44enne.