Orrore nella notte di Capodanno, cane ucciso a colpi d’arma da fuoco nell’Agrigentino

A denunciare il fatto terribile un parroco di Licata.

Un cane ucciso a colpi d’arma da fuoco nella notte di Capodanno, quasi come si trattasse di un “gioco”: è il terrificante episodio di violenza contro gli animali che si è registrato nella periferia Licata, in provincia di Agrigento.

A denunciare il fatto un parroco del luogo, don Pino Agozzino.

Cane ucciso nella notte di Capodanno a Licata

Il prete – al termine di un’omelia – avrebbe raccontato ai fedeli del tragico ritrovamento del cane, con segni di colpi d’arma da fuoco che potrebbero essere riconducibili ai “botti” di Capodanno. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire: l’ipotesi è che il povero animale sia stato ucciso dai colpi esplosi per dare il “benvenuto” al nuovo anno.

L’intervento dell’AIDAA

L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) è intervenuta sulla vicenda di maltrattamento e uccisione di animale, chiedendo giustizia per quanto accaduto. In una nota, l’associazione animalista avrebbe promesso anche una ricompensa di 1.500 euro a chiunque fornisce informazioni utili alle forze dell’ordine per identificare l’autore o gli autori dei colpi fatali.

Immagine di repertorio