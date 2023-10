Tragedia in strada: 40enne dimentica di inserire il freno a mano e muore schiacciata

Una donna di 40 anni, Filomena La Montagna, è morta dopo essere rimasta schiacciata tra la sua auto e quella parcheggiata subito dietro

Tragedia a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Una 40enne, Filomena La Montagna, è morta infatti schiacciata dalla sua stessa auto.

La donna, che si stava recando al lavoro, aveva parcheggiato la vettura, una 500X, in salita: quando però è scesa dal veicolo e si è accorta di non aver inserito il freno a mano si è lanciata verso la parte posteriore per cercare di bloccare il mezzo ed è rimasta schiacciata tra la sua Fiat e l’automobile parcheggiata appena dietro.

La 40enne uccisa da una tragica disattenzione

Per la donna di Casalnuovo si è rivelata fatale una tragica disattenzione.

Secondo quanto scritto dal Corriere, “aveva 40 anni, compiuti il 17 settembre, e come ogni giorno aveva parcheggiato la sua auto in via Strettola per recarsi alla Farma&Beauty, una parafarmacia di Corso Umberto I dove lavorava da un mese.