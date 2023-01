Tragedia sulla strada della morte: Maria Carmela Di Bennardo nel cuore di tutti, grave la nipote

Tanti i messaggi di cordoglio e affetto nei confronti della povera maestra Maria Carmela Di Bennardo, rimasta vittima del terribile incidente sulla Gela-Piazza Armerina

Nello spaventoso incidente avvenuto ieri sulla Statale 117 bis Gela-Piazza Armerina a perdere la vita è stata Maria Carmela Di Bennardo, giovane maestra di religione, morta sul colpo dopo lo schianto tra la sua automobile e un camion: inutile si è rivelato il tentativo di trasportarla in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Nell’impatto, tra i feriti, è rimasta anche la nipote 20enne della vittima, ricoverata in gravi condizioni e sottoposta nelle scorse ore a un delicato intervento di neurochirurgia.

Tutta la comunità di Acate, dove la donna insegnava, è in lutto, con alunni e amici di Maria Carmela Di Bennardo che hanno voluto omaggiarla attraverso degli emozionanti messaggi pubblicati sui social.

Maria Carmela Di Bennardo aveva celebrato sul proprio profilo Facebook la nomina e la riconferma come maestra ad Acate lo scorso 30 agosto: “Grata a Dio, anche quest’anno si continua a lavorare – scriveva la donna – nomina appena ricevuta e confermata a scuola primaria ad Acate!!! Non vedo l’ora di riabbracciare i miei alunni. Vi abbraccio tutti”.

“Ciao Maestra, grazie per i tuoi insegnamenti”

Diversi, come detto, i messaggi di cordoglio in memoria della maestra Maria Carmela Di Bennardo.

“Cara maestra Carmela… Grazie per i tuoi insegnamenti, per le risate che abbiamo fatto alla scuola elementare – scrive un’ex alunna – ancora mi ricordo la tua risata…mi ricordo quando mi chiamavi e mi dicevi “Gaiuzza puoi venire a farmi i massaggi almeno mi passa il dolore al collo.” E oggi dopo la scuola mi dicono che non ci sei più mi si è spezzato il cuore in frantumi quando l’ho saputo… mi mancherai tantissimo”.

“Non ci sono parole mi dispiace molto terrò nel mio cuore i ricordi che ho di te… quando ero bambina mi facevi il doposcuola una ragazza veramente sorridente ecc non ti dirò addio ma ciao la vita è ingiusta non doveva andare così Ciao Maria Carmela…”, le fa eco un’amica stretta della sfortunata donna.

“Io ancora non ci credo che non ci sei più Maria Carmela grande amica e ‘commare’ di mio padre e mia madre il signore li mostri la luce del suo volto egli doni la vita eterna tra gli angeli e i santi ciao Maria Carmela mia insegnante di religione tempi di scuola elementare salutami a ta cumpari carmenu immagino quante Ve ne state dicendo sicuramente, mio papà ti ha già accolto a braccia aperte nella Gerusalemme celeste ciaoooo”, scrive un’altra conoscente dell’insegnante.

Tanti i messaggi pubblicati sui social, segno di come la donna fosse amata dalla comunità di Acate e da tutti i suoi alunni.

Oggi i funerali della sfortunata maestra

I funerali di Maria Carmela Di Bennardo, morta a soli 45 anni, si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa Madre di Acate.

(Foto profilo Facebook Maria Carmela Di Bennardo)