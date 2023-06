Tragedia Titan, rivelazioni inquietanti:”Costruito con materiali riciclati della Boeing”

Lo ha rivelato Arnie Weissmann, redattore capo di Travel Weekly

A distanza di pochi giorni dal tragico epilogo della missione del sottomarino Titan, cominciano a emergere importanti quanto inqueietanti particolari. Il mezzo sarebbe stato costruito con materiali presi in sconto da Boeing. Si tratta dell’azienda che costruisce aerei e che ha fornito alla OceanGate materiali riciclati «che avevano superato la durata di conservazione per l’uso negli aeroplani». Lo ha rivelato Arnie Weissmann, redattore capo di Travel Weekly, giornalista invitato dal Ceo di OceanGate Stockton Rush (uno dei cinque passeggeri morti nei giorni scorsi) sul Titan.

Carbonio anzichè titanio

Si sarebbe dovuto imbarcare a giugno, nel viaggio verso il relitto del Titanic. Per il suo Titan, Stockton Rush aveva puntato sulla fibra di carbonio, perché «più leggera». Per il Ceo di OceanGate si trattava di un’innovazione in un campo che ha a lungo fatto affidamento sul titanio (più costoso) e ha affermato che la società aveva collaborato con Boeing per assicurarsi che il recipiente a pressione, il tubo in fibra di carbonio che mantiene in vita i passeggeri, fosse sicuro, riporta Il Washington Post.